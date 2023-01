Bangladesh, musulmani protestano contro attacchi al Corano in Svezia

I musulmani nella capitale del Bangladesh, Dhaka, si riuniscono fuori da una moschea dopo la preghiera del venerdi’ per esprimere indignazione per le proteste di destra contro il Corano in Svezia e nei Paesi Bassi. La protesta e’ arrivata dopo che sabato l’attivista anti-Islam svedese-danese Rasmus Paludan ha bruciato una copia del libro sacro musulmano vicino a una moschea di Copenaghen.

Il giorno seguente, Edwin Wagensveld, che dirige la sezione olandese del gruppo anti-islamico tedesco Pegida, ha strappato pagine dal Corano durante una protesta individuale davanti al parlamento. ANSA