Zelensky: “assestare un colpo che non permetterà alla tirannia di rialzare la testa”

(Adnkronos) – Subito i tank per colpire il tiranno. Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, archivia la giornata ricca di “ottime notizie”. Stati Uniti e Germania hanno annunciato l’invio di carri armati Abrams e Leopard 2: Kiev nel giro di alcune settimane (in realtà, mesi) avrà a disposizione nuove armi nella guerra contro la Russia e potrà prepararsi alla primavera, quando – secondo gli scenari che si delineano – il conflitto entrerà in una nuova fase cruciale.

Zelensky, nel consueto messaggio su Telegram, esulta per la creazione di una “coalizione di carri armati”. Oltre a Germania e Usa, infatti, altri paesi invieranno tank: si tratta delle nazioni che hanno acquistato i Leopard di fabbricazione tedesca e che hanno ricevuto da Berlino il via libera per trasferire i mezzi in Ucraina.

“C’è la decisione di avviare la fornitura di carri armati per la nostra difesa: carri armati moderni. Ringrazio tutti i nostri alleati per la loro disponibilità a fornirci tank moderni e assolutamente necessari”, dice Zelensky.“Tutto ciò dimostra il fatto più importante per il mondo in questo momento: la libertà sta diventando più forte. E il modo in cui lavoriamo tutti insieme per rafforzare la libertà, per difendere l’Ucraina e l’Europa, è un risultato storico ottenuto dai leader che stanno lavorando ora. La cosa fondamentale ora è la velocità e la quantità. La velocità di addestramento dei nostri militari, la velocità di fornitura di carri armati all’Ucraina e la quantità di tank”, dice il presidente ucraino, convinto che le nuove dotazioni consentiranno a Kiev di attuare la svolta nel conflitto.

“Dobbiamo assestare un colpo che non permetterà alla tirannia di rialzare la testa. Possiamo farlo. Insieme, proprio mentre prendiamo decisioni oggi. Sono grato per le toccanti parole di sostegno che ho sentito da tante persone diverse. Abbiamo tutti un desiderio in comune: la vittoria. Stiamo facendo di tutto per la vittoria dell’Ucraina. E succederà”, conclude Zelensky.