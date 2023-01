Ucraina, Trump: “Prima arrivano i tank, poi le testate nucleari”

WASHINGTON, 26 GEN – Donald Trump commenta la guerra in Ucraina criticando la decisione di Joe Biden di inviare i carri armati alle forze di Kiev. “Prima arrivano i tank, poi le testate nucleari”, tuona in un post sul suo social media Truth. “Bisogna mettere fine a questa guerra folle adesso. E’ così facile”, aggiunge.

La Germania prevede di consegnare i suoi carri armati Leopard all’Ucraina “alla fine di marzo, inizio aprile“: lo ha reso noto il governo.

I 31 carri armati che gli Stati Uniti hanno deciso di inviare all'Ucraina saranno prodotti ex novo dalla General Dynamics Land Systems, l'azienda che produce i potentissimi tank. Lo hanno riferito alti funzionari Usa in un briefing con un ristretto numero di giornalisti. Questo vuol dire che i carri armati per le forze di Kiev non saranno presi dalle scorte americane e "ci vorranno mesi" affinché arrivino a destinazione.