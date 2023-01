Malore fatale, musicista Daniele Massaro muore a 43 anni

Foto Facebook

OSTUNI – Fino a pochi giorni fa si esibiva con il suo gruppo in Arabia Saudita, dove ha fatto conoscere la musica popolare pugliese. Stamattina (martedì 24 gennaio) la morte improvvisa. Il musicista Daniele Agostino Massaro, 43 anni, si è accasciato in via Giovanni XXIII, nella centralissima Ostuni, e non ha più ripreso i sensi. L’uomo, originario di Latiano ma residente da qualche anno a Ostuni, da quanto appreso era appena uscito dall’ambulatorio del suo medico di famiglia.

Intorno alle ore 13, mentre si trovava a bordo della sua auto, è stato colto da un malore. Alcuni passanti gli hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia Locale di Ostuni. I tentativi di rianimazione sono andati avanti per circa un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Informato dell’accaduto, il pm di turno del tribunale di Brindisi, Alfredo Manca, ha disposto il sequestro della salma, che adesso si trova presso il cimitero della Città Bianca. E’ intervenuto anche il medico legale Angelo Lanzillotti. Nei prossimi giorni sarà con ogni probabilità disposta l’autopsia, per far luce sulle cause del decesso. Da quanto appreso il 43enne domenica scorsa, sentendosi poco bene, si era recato presso il Pronto soccorso dell’ospedale della Città Bianca. […]

