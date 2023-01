Aborto, Furfaro (Pd): ‘urgente alternativa alla destra che odia le donne’

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Un accanimento contro i poveri e un attacco continuo ai diritti delle donne. Non bastavano le modifiche regressive a Opzione Donna in legge di bilancio, discriminando le donne a seconda del numero dei figli, ora Fratelli D’Italia ha presentato una legge per i diritti del concepito che è un vero e proprio attacco al diritto all’aborto”. Così Marco Furfaro, deputato Pd e portavoce nazionale della mozione Schlein intervenendo all’assemblea regionale del Comitato delle Marche a sostegno della candidata a segretaria del Partito Democratico.

LEGGI ANCHE

► Aborto, Sciarra (Consulta): “Tutelare salute psicofisica donna senza trascurare quella del feto”

“Vogliono cancellare il diritto della donna di autodeterminarsi nella scelta di diventare madre o meno. Se a questo associate che le politiche regionali dove governano, come nelle Marche, sono espressamente orientate a limitare il diritto di scelta, limitando l’accesso ai consultori o alla pillola abortiva, viene fuori una visione mostruosa della società, in cui è la destra a decidere sul corpo delle donne. Per questo è urgente una sinistra nuova, che sappia farsi alternativa credibile e coerente a questa idea terribile di società” .