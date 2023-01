Speranza: dobbiamo batterci contro la destra erede di tempi bui

Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Dobbiamo porre le basi per costruire una alternativa alla destra, erede dei tempi più bui del Paese, che ha in progetto di stravolgere la Costituzione con il presidenzialismo e spaccare l’Italia con l’autonomia differenziata. Su questo dovremo batterci con tutte le energie di cui disponiamo, in Parlamento e nel Paese”. Lo ha detto Roberto Speranza parlando all’Assemblea del Pd.

Letta – “Dobbiamo vivere il senso di unità e il rispetto tra di noi, che viene prima di tutto. La forza del nostro partito è insostituibile per la democrazia italiana”. “Dobbiamo vivere un senso di unità che viene prima di tutto. La forza del nostro partito è indispensabile”. Così Enrico Letta all’assemblea del Pd. “L’alternativa alla destra, in Lombardia e Lazio, l’abbiamo messa in campo noi. Questo nostro ruolo è insostituibile”.