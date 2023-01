Usa: “con nuove armi Kiev può andare all’offensiva”

ANSA – BRUXELLES, 20 GEN – “Questi meeting hanno un ruolo importante. Il pacchetto militare Usa e quelli degli alleati mostrano il nostro impegno comune a dare la possibilità all’Ucraina di andare all’offensiva e liberare i territori occupati”. Lo ha detto il capo dello Stato Maggiore congiunto dell’Esercito Usa, il generale Mark Milley, dopo il vertice di Ramstein.

Washington, 20 gen. (Adnkronos) – ”L’Ucraina ha tutto il diritto di riprendersi la Crimea, che è parte integrante del Paese”. Lo ha dichiarato la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh nel corso di un briefing, sottolineando che ”certamente gli Stati Uniti sosterranno gli ucraini nel riconquistare i loro territori con ogni mezzo e con ogni arma”.

(askanews) – Crosetto – Dobbiamo aspettarci un possibile “inasprimento del conflitto” in Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto dal vertice fra Nato, Usa e Ue a Ramstein, in Germania.”Ogni giorno è importante per la soluzione della crisi. Le prossime settimane, i prossimi mesi sono importanti perché è cambiata la tattica russa, per cui nelle prossie settimane si aggiungeranno agli attacchi missilistici una nuova ondata di attacchi su terra”, ha detto.”Verranno immesse nuove truppe, nuove armi per cui l’Ucraina si prepara a un peggioramento di quello che è stata la guerra negli ultimi mesi”, ha aggiunto.