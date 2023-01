Roma, madre e figlia trovate morte in casa

Una donna di 83 anni e la figlia di 54 sono state trovate morte, ieri pomeriggio intorno alle 17, nell’appartamento dove vivevano in via Giulio Salvatori a Monte Mario, a Roma. A scoprire i due corpi, quello dell’anziana in avanzato stato di decomposizione, è stato l’altro figlio della vittima che ha poi dato l’allarme.

L’esame autoptico chiarirà le cause della morte, quella della 54enne recente mentre quella della madre dovrebbe essere avvenuta almeno un mese fa. Nessun segno di violenza è stato riscontrato da un primo esame medico sui due cadaveri. Anche l’appartamento, pieno di cianfrusaglie, non presentava tracce di effrazione. Impegnati nelle indagini i poliziotti del commissariato Primavalle. (adnkronos)