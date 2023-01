Giappone valuta declassamento Covid a influenza stagionale

ROMA, 20 GEN – Il Giappone prenderà in considerazione il declassamento del Covid-19 alla stessa categoria dell’influenza stagionale questa primavera. Lo ha annunciato il primo ministro Fumio Kishida sottolineando – riporta la Cnn – di aver incaricato i funzionari del ministero della Salute di discutere la mossa, pronto a rivedere anche le regole sulle mascherine e altre misure pandemiche

. “Al fine di far avanzare ulteriormente gli sforzi di convivere con il Coronavirus e riportare il Giappone a uno stato di normalità, rivedremo in fasi le varie politiche e misure fino ad oggi adottate”, ha affermato Kishida. I casi giornalieri in Giappone sono diminuiti nelle ultime settimane, anche se il Paese sta ancora affrontando circa 100.000 nuove infezioni al giorno. Tokyio ha riaperto completamente i suoi confini ai visitatori stranieri lo scorso ottobre dopo più di due anni di restrizioni dovute alla pandemia, ponendo fine a uno dei controlli alle frontiere più severi al mondo. (ANSA).