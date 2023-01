UE, Michel in viaggio verso Kiev

Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato di essere “in viaggio verso Kiev” per discutere nuove misure di sostegno all’Ucraina con il Presidente Volodymyr Zelensky, che ha chiesto una consegna più rapida di armi. I due leader discuteranno di “misure concrete… per garantire che (l’Ucraina) sia più forte e potente”, ha dichiarato Michel in un messaggio video pubblicato su Twitter.

Gli alleati della Nato hanno promesso a Kiev "un maggiore sostegno con armi più pesanti e moderne" per contrastare le offensive della Russia. Il nuovo mega pacchetto statunitense di aiuti militari all'Ucraina avrà un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di dollari: lo riporta la Cnn, che cita due fonti bene informate. Si tratta di uno dei pacchetti più consistenti annunciati da Washington dall'inizio della guerra lo scorso febbraio. Il pacchetto, che non è ancora stato finalizzato, includerà per la prima volta i veicoli da combattimento Stryker. I nuovi aiuti, scrive l'emittente americana sul suo sito, potrebbero essere finalizzati entro la fine della settimana.