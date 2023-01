GB: torte e dolci in ufficio fanno male come il fumo passivo

Portare torte e dolci sul posto di lavoro è dannoso quanto il fumo passivo, pertanto meglio evitare per non far cadere i colleghi in tentazione. Il parere, già controverso e per certi versi deprimente, arriva dall’Agenzia per gli standard alimentari (Food Standards Agency, Fsa) in Gran Bretagna, contribuendo ad alimentare un acceso dibattito Oltremanica. Secondo Susan Jebb, professore di dietologia e salute della popolazione all’Università di Oxford, membro dell’agenzia pubblica, è evidente che “non basta far affidamento su sforzi straordinari della volontà personale per impedire l’eccesso di cibo in una società costantemente esposta al cibo”.

“Il fumo passivo causa un danno agli altri e lo stesso vale per il cibo. Mentre dopo tanto tempo lo abbiamo capito per il fumo, e abbiamo fatto tanti sforzi per garantire ambienti separati, per il cibo non siamo ancora arrivati a questa consapevolezza” ha argomentato Jebb. Pertanto, secondo l’esperta, il divieto su torte e dolci per evitare un loro consumo sul luogo di lavoro rappresenta la giusta soluzione. Un altro cavallo di battaglia della Fsa è la pubblicità, operando una stretta su quella di cibo non salutare in tv, in particolare nella fascia oraria serale, puntando il dito sul governo che ne ha fatto slittare l’entrata in vigore a dopo il 2025, successivamente alle prossime elezioni. https://tg24.sky.it