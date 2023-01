Della Vedova: “Soros mi ha dato 312 mila euro”

Trecentododici mila euro ricevuti in campagna elettorale: una cifra importante che spiccava nella dichiarazione patrimoniale del segretario di + Europa Benedetto della Vedova che oggi, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera svela il mistero e ammette che la somma di denaro gli è stata data dal filantropo George Soros.

Alla domanda se ci fosse “lo zampino” del finanziere ungherese, il senatore ha replicato: “Certo. Non c’è nulla di nuovo e nulla di strano“.

Della Vedova ha anche sostenuto che non sia singolare il fatto che Soros decisa di offrire soldi a singoli parlamentari e non a un partito politico: No. La legge prevede i contributi ai candidati e dunque perché no?”, è la replica, specificando che la somma di 312 mila euro è cospicua perché “ero candidato in cinque circoscrizioni”.

Il segretario di + Europa ha affermato che in cambio di quella cifra Soros “non ci ha mai chiesto nulla. Il suo è un contributo ideale. Sono note le sue battaglie, che sono le nostre. Ha deciso di spendere la parte finale della sua vita dando contributi a forze che combattono per le sue idee, dall’immigrazione all’antiproibizionismo, alla democrazia”.

https://tg24.sky.it