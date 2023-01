Qatar: “forte partnership strategica con l’Italia”

ROMA, 18 GEN – “Lo stato del Qatar rifiuta categoricamente le affermazioni contenute nelle indiscrezioni di stampa europee, e prova profondo stupore per la reazione europea a tali affermazioni, senza alcun fondamento solido o prove chiare”: lo ha detto all’ANSA Majed Mohammad Hassan Abdullah Al-Ansari, consigliere del vicepremier e portavoce del ministero degli Esteri del Qatar.

“Il Qatar – aggiunge – è un partner internazionale fidato e un alleato affidabile dell’Europa su tutta una serie di livelli e campi, tra cui la cooperazione bilaterale e il coordinamento su questioni regionali e internazionali. È quindi strano che il Parlamento europeo agisca unitariamente contro il Qatar e la sua missione diplomatica sulla base di accuse trapelate che non sono supportate da alcuna prova”.

► Galleria amici del Qatar



Per Al-Ansari, lo scandalo non toccherà i fondamentali del rapporto di Doha con l’Italia: “Abbiamo una forte relazione bilaterale e una partnership strategica con l’Italia in tutti i campi, compresi gli affari e la sicurezza. Inoltre, l’Italia è una destinazione privilegiata per gli investimenti delle imprese del Qatar. Abbiamo apprezzato il sostegno dell’Italia all’organizzazione della Coppa del Mondo in Qatar”. (ANSAmed).