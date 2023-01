Kissinger: Ucraina nella Nato sarebbe “esito appropriato”

Non c’è più nessun motivo per tenere l’Ucraina fuori dalla Nato. A dirlo è stato l’ex segretario di stato Usa Henry Kissinger, durante un collegamento virtuale con il forum economico di Davos. Ha fatto quindi marcia indietro rispetto a quanto aveva sostenuto in passato, dicendosi a favore dell’ingresso di Kiev nell’Alleanza Atlantica.

Kissinger per mesi ha sostenuto la necessità di una tregua in Ucraina facendo alcune concessioni territoriali a Mosca. Ma ora, parlando da remoto a Davos, ha detto che l’adesione di Kiev all’Alleanza sarebbe “un esito appropriato”. “Prima di questa guerra ero contrario all’ingresso dell’Ucraina nella Nato perché temevo che avrebbe scatenato il processo che abbiamo visto ora. Ma ora che questo processo ha raggiunto tale livello, l’idea di un’Ucraina neutrale in base a quelle condizioni non ha più senso”, ha spiegato. https://tg24.sky.it