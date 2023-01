Ucraina, immagini satellitari: Soledar rasa al suolo

(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Anche le immagini satellitari, scattate da Maxar tecnologies, rivelano che Soledar, la cittadina mineraria, nel Donetsk, dove infuria da giorni la battaglia tra russi e ucraini, è rasa al suolo. Le fotografie, pubblicate su Twitter, mostrano la città nell’agosto 2022 e la situazione adesso con palazzi completamente distrutti, crateri prodotti da missili in un paesaggio apocalittico.

(adnkronos) – Il gruppo di mercenari Wagner aveva confermato martedì che la città ucraina di Soledar era stata conquistata dopo diversi giorni di intensi scontri, dopo il precedente annuncio del leader dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin. Ieri però l’esercito ucraino ha negato che Soledar fosse completamente sotto il controllo russo.

Le autorità statunitensi non dispongono di dati che confermino che la città ucraina di Soledar, a pochi chilometri da Bakhmut, sia completamente sotto il controllo delle forze russe. A dichiararlo è stato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, spiegando che sono in corso “scontri in evoluzione nell’area” e parlando di un “contesto molto fluido” con “combattimenti davvero violenti”, che “non consentono di confermare le notizie” in arrivo.