Sardone: ‘Majorino paladino delle iraniane? Votò per il velo islamico’

“In mancanza di argomenti Majorino sta cercando di reinventarsi come paladino della lotta per la liberta’ in Iran. Peccato che il suo attivismo a parole si scontri con la realta’ dei fatti. Le donne in Iran chiedono a gran voce di essere libere e non portare il velo islamico e la drammatica morte di Mahsa Amini e’ conseguenza dell’imposizione del velo, strumento di oppressione per le donne.”

Durante la plenaria di meta’ ottobre a Strasburgo, solo qualche mese fa, nelle votazioni sulla relazione sul bilancio dell’Ue per il 2023 e’ stato presentato un emendamento che ribadiva ‘profonda preoccupazione per il fatto che la Commissione europea abbia recentemente finanziato o cofinanziato campagne di promozione dell’hijab, in cui si afferma ad esempio che ‘la liberta’ e’ nell’hijab’, e si insisteva sul fatto che ‘il bilancio dell’Unione non dovrebbe finanziare alcuna futura campagna che possa promuovere l’hijab, banalizzando indirettamente l’obbligo del velo’.”

“La modifica e’ passata solo in parte: la critica e’ stata approvata, ma il divieto di stanziare soldi dei cittadini europei per promuovere il velo islamico no. Majorino, eurodeputato dei socialisti, ha votato contro sia alla critica ai finanziamenti pro velo islamico sia alla richiesta di non spendere piu’ soldi pubblici per campagne pro hijab”. Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e commissario della Lega a Milano. (affaritaliani.it)