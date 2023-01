Mosca: “Gli Usa vogliono fare della UE un vassallo”

Gli Usa vogliono rendere l’Unione europea “un vassallo” che diventerà “sempre più dipendente” da Washington. Lo ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, in merito alla nuova dichiarazione di cooperazione tra Nato e Ue firmata ieri. “Gli intenti degli americani – ha commentato la portavoce in un comunicato citato dalla Tass – sono chiarissimi. Trascinare la Ue in quella che la dichiarazione definisce una ‘competizione strategica’ dichiarata da Washington. E allora gli europei avranno il non invidiabile destino di un vassallo americano, perdendo terreno nella politica e nell’economia mondiale”.

Non ci saranno colloqui di pace con Kiev finché il dialogo con la Russia rimarrà vietato dalla legge ucraina: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Commentando una dichiarazione del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, secondo cui la Russia è disposta a tenere colloqui con l’Ucraina, Peskov ha detto che “in una situazione in cui la legge ucraina vieta al presidente ucraino di contattarci o di impegnarsi in qualche modo con noi e l’Occidente è ovviamente riluttante a concedere a Kiev una certa flessibilità, nonè possibile discutere di qualsiasi prospettiva (di dialogo) a questo punto”. Lo riporta la Tass. tgcom24.mediaset.it