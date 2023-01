Morte della piccola Pamela Battaglia, presentato un esposto in procura

Il papà di Pamela Battaglia, la bambina di Vasto deceduta improvvisamente nel giorno di Capodanno, ha presentato in procura una denuncia contro ignoti per fare chiarezza sulle cause del decesso della figlia. I familiari di Pamela, assistiti dai legali Raffaele Giacomucci e Antonella De Toma, vogliono capire cosa abbia portato al decesso della bambina di soli 8 anni che a quanto pare non soffriva di alcuna patologia.

La piccola Pamela è deceduta nella mattinata di domenica 1 gennaio in seguito a un arresto cardiocircolatorio. Nei giorni precedenti aveva avuto l’influenza, ma nulla lasciava presagire un epilogo così tragico. Quel giorno la bambina si era senita male ed era stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale San Pio da Pietrelcina ma vano si è rivelato ogni tentativo di rianimazione. Adesso sarà la magistratura a valutare come procedere in seguito all’esposto.

