Governo: pronto materiale per emergenza elettrica Ucraina

La vittoria dell’Ucraina nella guerra voluta dalla Russia è una questione “esistenziale” non solo per la Svezia e i Paesi del Nord Europa, ma per tutta l’Ue. Lo ha detto il premier svedese Ulf Kristersson aprendo la conferenza stampa organizzata in occasione dell’avvio della presidenza di turno dell’Ue che vedrà il governo di Stoccolma alla guida dell’Unione fino alla fine di giugno. “Sarà una lunga guerra e noi saremo al fianco di Kiev per tutto il tempo necessario”, ha aggiunto il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstroem.

Si è riunito a Palazzo Chigi il gruppo di lavoro “emergenza elettrica Ucraina”, voluto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella riunione odierna è stata definita la lista delle disponibilità di materiali e attrezzature da parte dei principali operatori del settore elettrico e sulle modalità logistiche per il successivo imminente invio. tgcom24.mediaset.it