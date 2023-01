Chivasso, 74enne cade dalla barella e muore in ospedale

Chivasso, donna di 74 anni cade dalla barella e muore in ospedale. Tragedia a Chivasso, nel Torinese. Una donna di 74 anni, dopo aver atteso giorni in pronto soccorso, è morta dopo essere caduta dalla proprio barella in ospedale. Le cause sono ancora da stabilire.

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo proprio per fare luce sul decesso della signora, residente a Settimo Torinese, che si trovava in ospedale da qualche giorno. Per questo motivo è stata disposta l’autopsia del medico legale: uno step che potrà aiutare gli inquirenti a stabilire le cause effettive della morte. affaritaliani.it