Frode sulla pizza, sequestrate 8 tonnellate di prodotti cinesi

Scoperta una frode sulla pizza. I funzionari della dogana di Civitavecchia hanno bloccato merci perché violavano la normativa comunitaria. Sono stati sequestrati prodotti per la preparazione della pizza, provenienti dalla Cina, per un quantitativo di oltre 8 tonnellate e un valore di oltre 150mila euro. La merce importata non riportava alcuna indicazione in materia di origine ma, al contrario, su di essa risultava apposto un marchio italiano, con conseguente violazione della legge sul “Made in Italy”. tgcom24.mediaset.it