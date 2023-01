Malore durante “Corsa della Bora”: muore atleta di 56 anni

TRIESTE – Un uomo di 56 anni, Manlio Millo, 56 anni di origini bellunesi ma residente a Mestre è morto questo pomeriggio, 8 gennaio, in seguito ad un arresto cardiocircolatorio mentre partecipava alla “Corsa della Bora”, una mezza maratona di 21 chilometri, in prossimità di Porto Piccolo a Sistiana. Dopo la chiamata al Nue 112, la centrale Sores ha inviato sul posto gli equipaggi di una automedica, di una ambulanza e l’elisoccorso. E’ stata avviata la rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo all’Ospedale di Udine ma per il 56enne non c’è stato nulla da fare. Manlio Millo era tesserato con la società sportiva “Venicemarathon S.S.D. a r.l”. Il decesso mentre stava partecipando alla gara insieme alla moglie.

Come riporta www.ilgazzettino.it, l’atleta al momento del malore si trovava in un tratto pianeggiante di spiaggia nei pressi dell’arrivo quando si è accasciato a terra proprio davanti agli operatori che presidiavano la zona e in seguito ai soccorsi è risultato in arresto cardiaco. Nell’immediato è iniziata la rianimazione cardiopolmonare dalle persone presenti, poi proseguita da due squadre del Soccorso Alpino (12 operatori tra cui due medici e due infermieri).

Inizialmente sono stati usati i defibrillatori, poi l’uomo è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare avanzata. E’ stato poi trasportato con l’elisoccorso, insieme all’equipe sanitaria, all’ospedale di Udine per la continuazione delle cure, purtroppo senza esito.