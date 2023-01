Gaenswein: “Benedetto mi ha chiesto di distruggere le sue carte”

“I fogli privati di ogni tipo devono essere distrutti. Questo vale senza eccezioni e senza scappatoie”. È quanto ha rivelato il segretario di Ratzinger, monsignor Georg Gaenswein, ammettendo che distruggerà tutte le carte private di Benedetto. L’arcivescovo tedesco racconta nel libro “Nient’altro che la verità” (Piemme) che lo stesso Papa emerito ha lasciato una disposizione nero su bianco in tal senso.

“Ho ricevuto da lui precise istruzioni, con indicazioni di consegna che mi sento in coscienza obbligato a rispettare, relative alla sua biblioteca, ai manoscritti dei suoi libri, alla documentazione relativa al Concilio e alla corrispondenza”.

Gaenswein rivela anche che, oltre al testamento spirituale che è stato anche pubblicato dal Vaticano, Ratzinger ha lasciato anche “annotazioni relative ad alcuni lasciti e doni personali, per il cui adempimento ho il compito di esecutore testamentario, sono state aggiornate via via nel corso degli anni, fino alla più recente aggiunta del 2021″. (affaritaliani.it)