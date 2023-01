Basilica di Trapani, rubato il Bambin Gesù

Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Furto al Santuario della Madonna di Trapani da dove questa mattina è stato trafugato il Bambin Gesù in cartapesta che si trovava nella rappresentazione della natività esposta in Basilica. “Confidiamo che chi ha portato via il bambinello, a cui è tanto legata la devozione dei fedeli del Santuario, si ravveda e lo riconsegni il prima possibile” ha detto nel suo appello padre Henry Venecia, rettore del Santuario. Il furto è avvenuto dopo le 10. Nel pomeriggio i padri carmelitano formalizzeranno la denuncia ai carabinieri, “senza perdere la speranza” come sottolineano.

Il 29 dicembre era stata rubata la statua del Bambin Gesù del presepe nel sagrato del Duomo di Firenze. Il furto sacrilego, avvenuto nella notte alle 4.45, era stato reso noto dall’Opera di Santa Maria del Fiore, la secolare istituzione che custodisce i monumenti di piazza Duomo. Le telecamere di sorveglianza hanno filmato 3 giovani (di cui al momento non si conosce l’identità, ma i cui volti sono visibili), dei quali uno si è introdotto nel presepe, saltando la staccionata di protezione, e ha prelevato la statua in terracotta del Bambin Gesù. L’Opera di Santa Maria del Fiore aveva sporto denuncia ai Carabinieri