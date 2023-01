Montemurlo, muore per malore dipendente Coop di 47 anni

(www.iltirreno.it) – MONTEMURLO. È morto per un malore a 47 anni nella casa dove abitava in centro a Montemurlo.. Simone Tittoni, dipendente della Coop, è stato trovato in camera dai proprietari dell’alloggio in cui abitava da qualche mese. Sul posto sono intervenuti prima gli agenti della Municipale e poi i carabinieri per accertare le cause della morte vista la giovane età dell’uomo. Un sopralluogo che è andato avanti un paio d’ore ma che fin da subito ha escluso la morte violenta, nessun messaggio o segno che potesse far pensare a un suicidio.

A causare il decesso è stato un malore che non ha lasciato scampo: la salma è stata liberata dal magistrato senza ritenere che ci fosse l’esigenza di fare l’autopsia. In un primo momento si era anche allertato l’elisoccorso sperando di poter salvare l’uomo.

Tittoni conosciutissimo a Montemurlo per il lavoro al supermercato lascia un figlio che frequenta la scuola elementare e un fratello. La notizia è arrivata anche al sindaco Simone Calamai che conosceva l’uomo e che aveva incontrato lunedì.