Malore in casa, Paolo muore a 42 anni

Caserta – E’ stato trovato senza vita nella propria abitazione a Casapesenna tra la disperazione di tutti i familiari. Probabilmente un malore ha negato la vita a Paolo, 42enne di Casapesenna che è stato trovato morto nell’apparamento di via Cavone Callitta. I familiari hanno chiesto anche l’aiuto del 118 ma non c’era già più nulla da fare. Le ambulanze sono arrivate sul posto per salvarlo con manovre salvavita ma tutto è stato inutile. I medici hanno potuto solamente constare il decesso. Nella zona della tragedia è giunta anche una volante del posto fisso di polizia di Casapesenna.

