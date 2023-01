Malore fatale, muore giovane senzatetto

Milano – Si è sentito male in strada e si è trascinato a fatica verso la metropolitana, probabilmente per cercare di chiedere aiuto ai passeggeri che in quei minuti stavano entrando o uscendo dal mezzanino della M3. Purtroppo, è stato tutto inutile: il giovane clochard, di cui fino a ieri pomeriggio non erano ancora note le generalità, si è accasciato all’improvviso sulle scale di accesso alla fermata Corvetto della metropolitana, con un rivolo di sangue che gli usciva dalla bocca, e non si è più rialzato.

L’allarme è scattato immediatamente, qualche minuto prima delle 7 di ieri, ma il trasporto d’urgenza effettuato dai sanitari di Areu al pronto soccorso del Policlinico è risultato vano: il ragazzo è stato dichiarato morto dai medici subito dopo l’arrivo in ospedale.

Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, il che ha fatto subito ipotizzare agli agenti di polizia intervenuti che il senzatetto sia deceduto per cause naturali; e con ogni probabilità le tracce di sostanza ematica ritrovate poco dopo dalle parti di corso Lodi, che potevano far pensare al sanguinamento di una ferita inferta da qualcun altro, non erano altro che il primo evidente effetto del malore che ha stroncato il senza fissa dimora. Stando a quanto risulta al momento, era una persona che i residenti della zona erano abituati a vedere da quelle parti e che verosimilmente trascorreva le notti proprio a due passi dalla stazione del metrò giallo.

