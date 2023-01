Malore improvviso, la ricercatrice Chiara Cantaloni muore a 42 anni

TRENTO. “Ciao Chiara, ricordo il tuo entusiasmo e la tua determinazione. E’ stato davvero bello conoscerti e collaborare” e ancora “Gran donna, grande ricercatrice, grande e basta. Sarai sempre con me, con la tua enorme forza d’animo, la tua sensibilità e la tua amicizia che mi accompagneranno sempre”. Sono molto i messaggi di dolore per la scomparsa di Chiara Cantaloni ricercatrice Eurac di 42 anni originaria di Borgo Valsugana che è stata trovata morta in casa nella mattinata di ieri.

Chiara era una ricercatrice all’Eurac di Bolzano, risiedeva a Trento, ed era una studiosa preparata e molto stimata.

Il dramma, come detto, è avvenuto ieri mattina quando la madre è rientrata in casa ed ha trovato la giovane senza vita. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi.

Il personale medico d’emergenza si è subito portato sul posto. Inutili, però, purtroppo, i tentativi di rianimazione. Il cuore di Chiara Cantaloni non ha più ripreso a battere.

Dalle prime informazioni il dramma sarebbe stato causa da un malore improvviso che non ha lasciato scampo a Chiara.

