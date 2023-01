Castelnuovo Garfagnana: malore fatale, muore 53enne

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 3 gennaio 2023 – Tragedia nella mattuina del 3 gennaio a Cerretoli, frazione del Comune di Castelnuovo, per l’improvvisa scomparsa, in seguito a un fatale malore, di Massimo Guidi, 53 anni, dipendente dell’Impresa edile Guidi Gino spa, sposato con Daniela Mariani e con un figlio. La famiglia Guidi abita in una casa di campagna, poco distante dal paese e Massimo si è sentito male mentre, libero dall’attività lavorativa, era intento a tagliare della legna vicino casa. In un attimo, in un giorno di festa, tutto si è interrotto.

Ad accorgersi di quello che srtava accadendo sono stati i familiari di Guidi. Sono stati loro a chiamare subito la centrale operativa del 118 che ha inviato un’ambulanza e ha allertato l’elisoccorso Pegaso, ma, purtroppo, il suo intervento non si è rivelato necessario. Nonostante i tentativi di rianimarlo, Massimo Guidi non si è ripreso, lasciando nella disperazione sia i famigliari che tutte le persone intervenute.

Nessuno avrebbe ipotizzato una morte così improvvisa per un uomo ancora giovane e forte. “Lavorava con noi da molti anni – commenta l’imprenditore l’imprenditore Andrea Guidi –. In questa settimana siamo in ferie. Era una persona bravissima sul lavoro e nella vita. Un grande dolore per tutti noi”.

www.lanazione.it