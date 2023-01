Nave MsF, assegnato porto di Taranto: 85 migranti a bordo

Su richiesta del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo italiano, il team di Medici Senza Frontiere (Msf) a bordo della Geo Barents ha prelevato la scorsa notte 41 persone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Lo riferisce la Ong, che è ora in attesa di ricevere ulteriori istruzioni dalle autorità italiane.

Si tratta del primo ‘salvataggio’ che avviene dopo l’approvazione del decreto sulle Ong.

Dopo aver prelevato 41 migranti nella notte, il team di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents ha effettuato un trasbordo da una nave mercantile di altre 44 persone. Le autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco quello di Taranto, dove la nave si sta dirigendo. L’arrivo nella città pugliese è previsto tra circa due giorni. Lo riferisce la stessa Ong. tgcom24.mediaset.it