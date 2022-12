Ucraina, Kiev: “siamo diventati di fatto parte della Nato”

ROMA, 31 DIC – Quest’anno l’Ucraina è entrata di fatto a far parte della Nato e questa cooperazione continuerà: lo ha scritto in un messaggio su Facebook il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, come riporta Ukrinform. Il 2022 “è stato un anno di grandi sfide e di grandi cambiamenti. Ringrazio i nostri soldati che hanno imparato a padroneggiare quattro tipi di MLRS (lanciarazzi multipli, ndr) occidentali e a distruggere il nemico con dieci tipi di artiglieria occidentale. Hanno difeso con successo i nostri cieli con IRIS e NASAMS (sistemi di difesa aerea) e hanno dimostrato che saranno in grado di utilizzare efficacemente i Patriot”.

“Quest’anno siamo diventati di fatto parte della Nato. Questa cooperazione continuerà. Apprezziamo il contributo di ogni partner”, ha proseguito il ministro sottolineando che il governo farà “tutto il possibile e l’impossibile affinché l’anno prossimo milioni di persone tornino in Ucraina e vedano il nuovo anno a casa, con i loro parenti. Mi auguro che il 2023 sia l’anno della nostra vittoria!”. (ANSA)