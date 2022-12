Gallese, Carlo trovato morto a 36 anni

Viterbo – Un 36enne è stato trovato morto in casa. Tragedia ieri mattina a Gallese. Stando a quanto ricostruito, l’uomo, Carlo Pallozzi di 36 anni, è stato ritrovato senza vita in casa questa mattina dalla moglie. Ed è stata lei a chiamare immediatamente i soccorsi.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Presenti sul posto anche i carabinieri.

