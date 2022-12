Ong, i 113 migranti prelevati da Ocean Viking sbarcheranno a Ravenna

L’Italia ha assegnato alla nave ong Ocean Viking il porto di Ravenna per lo sbarco di 113 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Lo fa sapere la stessa ong su twitter informando che “dopo il soccorso dei 113 naufraghi (clandestini, ndr) ITMRCC ha assegnato alla Ocean Viking un porto sicuro molto lontano, invitando la nave a dirigersi a La Spezia. Poche ore dopo, ITMRCC ha riassegnato un porto ancora più distante: Ravenna, a 900 miglia nautiche di distanza, a circa 4 giorni di navigazione“.

“Siamo sollevati per i naufraghi a bordo – aggiunge l’organizzazione – ma siamo preoccupati per altre potenziali imbarcazioni in difficoltà in Mediterraneo centrale, perchè in questo momento siamo l’unica nave ONG operativa in mare. Mentre ci dirigiamo verso nord, temiamo che altre vite siano in pericolo”. (www.lapresse.it)