Ancora un malore fatale: muore giovane donna carrarese

CARRARA – Di nuovo un malore che si porta via la vita di una giovane donna. Sarebbe stato il suo compleanno tra un mese circa e invece Francesca Viola, carrarese 45enne, madre di un bambino, improvvisamente si è spenta colta da un malessere che le risulterà fatale in poco tempo. Inutile infatti la corsa al Noa. Francesca non ce la fa. Il fatto risale alle prime settimane di dicembre ma la Procura ha deciso di praticare l’autopsia per capire le cause precise del decesso, facendo quindi slittare le esequie che si sono svolte ieri presso il tempio crematorio di Turigliano.

