Al Jazeera ha pubblicato su Twitter un video che mostra varie parti del Kuwait, uno dei paesi più caldi della terra, con alcune zone desertiche allagate ed altre ricoperte di grandine e ghiaccio, dopo un raro evento meteorologico invernale.

Videos shared online show parts of Kuwait, one of the hottest countries on earth, covered in hailstones and ice after a rare winter weather event on Wednesday 👇 pic.twitter.com/60zHaprTZz

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 28, 2022