Il prof. Orsini asfalta l’informazione di sistema

La poderosa risposta del Professore Alessandro Orsini allo squallidissimo attacco a reti unificate dei massimi giornalai di sistema a seguito di un nome tradotto in Italiano e ritenuto dalla stampa di sistema un errore che dimostrerebbe implicitamente la totale inaffidabilità di Orsini, un attacco da frustrati assoluti che non hanno null’altro a cui appigliarsi che una banalissima svista che forse svista non era…

Un messaggio diretto di Orsini a Mentana, Giannini, Molinari e Fontana, in cui pretestualmente si tornano a dire cose capitali sugli assunti fondamentali di questa tragedia: ovvero che la guerra è stata alimentata criminalmente dall’occidente, e questo è quello che veramente ci urge comprendere. (David Colantoni)