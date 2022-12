Malore fatale nella notte, 40enne perde la vita

Milano – Aveva soltanto 40 anni l’uomo ritrovato senza vita nella sua abitazione di Castano, il 20 dicembre. La tragedia è stata scoperta quando i vigili del fuoco di Inveruno sono penetrati nella sua casa di via Walter Tobagi passando dalla finestra. Le ultime notizie che si avevano di lui risalivano alla sera precedente, quando lo aveva sentito la compagna.

Il giorno dopo, poichè non rispondeva al telefono, è scattato l’allarme al numero unico per le emergenze. Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento inverunese sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Arrivata sul posto anche la Polizia locale per le indagini di rito. La salma, trasferita in obitorio, è a disposizione dell’autorità giudiziaria che, probabilmente, farà eseguire l’esame autoptico per chiarire le cause e il momento del decesso. Dalle prime indagini eseguite sul posto non ci sarebbero sospetti particolari tali da far pensare a qualcosa di diverso dalla morte per cause naturali. Il 40enne è stato ritrovato nel letto e tutto farebbe pensare ad un malore improvviso sopravvenuto durante il sonno. G.M.

www.ilgiorno.it