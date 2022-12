Qatargate, sequestrati 240mila euro su conti della famiglia Panzeri

Nell’ambito dell’indagine della magistratura belga sul Qatargate, il gip di Bergamo ha congelato, con un decreto di sequestro preventivo, sei conti correnti intestati ad Antonio Panzeri, alla figlia Silvia, all’ex segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati Luca Visentini e a Francesco Giorgi.

In particolare, come comunica in una nota il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani, sono stati bloccati circa 200mila euro su un conto di Silvia Panzeri e 40mila euro su uno del padre. tgcom24.mediaset.it