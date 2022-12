Malore fatale, papà muore dopo aver accompagnato il figlio all’asilo

Una tragedia dolorosa nel periodo più doloroso, quello che precede le feste. Sono giorni difficili per la famiglia di Francesco Scigliano, 41 anni, che è stato colpito da un malore martedì intorno alle 9.30, mentre accompagnava il figlio all’asilo comunale di Pessano con Bornago, in via Foscolo. Un dramma che si è consumato nel giro di poco tempo: prima la corsa in ospedale, poi l’amara constatazione. Ogni sforzo di salvare la vita di Francesco Scigliano (41 anni) si è rivelato vano e l’uomo non ce l’ha fatta.

Era una mattinata come tante altre, l’uomo aveva appena accompagnato il figlio a scuola quando, sul punto di rientrare in auto, si è sentito male. Il personale scolastico si è subito precipitato in soccorso di Scigliano, fino all’arrivo dell’ambulanza, la Croce bianca di Melzo, che dopo aver prestato in loco le prime cure ha portato l’uomo in codice rosso all’ospedale di Vimercate, dove è deceduto. Una tragedia che ha scosso e commosso l’intera comunità.

