Meloni in partenza per l’Iraq

“Sono in partenza stasera per l’Iraq, ho deciso di portare gli auguri a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace“. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando i parlamentari di Fratelli d’Italia per gli auguri natalizi. “Voi sapete – ha proseguito dopo una standing ovation dei presenti – che in Iraq l’Italia ha il comando della missione Nato. Ci sono altri 4/5 ministri in partenza per altri teatri dove sono impegnati i nostri militari. È un gesto per dare un segnale importante a queste persone che sicuramente si sacrificano più di noi”.

“Tra mille difficoltà e rodaggio e questi giorni complessi della legge di Bilancio e nonostante quello che si può e si deve migliorare, mi pare che rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza di questo Governo e di questa maggioranza come una catastrofe, tutto il racconto che è stato fatto contro di noi gli sta simpaticamente tornando indietro come un boomerang”, ha poi affermato la presidente del Consiglio.

“Grazie ancora per quel che faremo insieme, speriamo ancora per lungo tempo…”, così la premier ha poi fatto un brindisi con i dipendenti di Palazzo Chigi raccolti nel cortile della sede della presidenza del Consiglio per gli auguri di Natale e fine anno, con il buffet preparato dagli studenti dell’istituto alberghiero di Fiumicino che Meloni ha ringraziato per il loro lavoro. La premier ha ringraziato i dipendenti di Palazzo Chigi per il loro “prezioso lavoro”. ADNKRONOS