Meloni: “gli italiani spengano la luce un’ora per capire gli ucraini”

ROMA – “In tutte le culture questo è il momento della vittoria della luce sulle tenebre, invece l’Ucraina vive la quasi totalità delle sue giornate senza energia elettrica. Per capire come stanno gli ucraini, chiederei a tutti gli italiani di spegnere un’ora al giorno tutta l’energia di cui dispongono, per capire cosa significa avere persone che difendono la libertà e l’amore di patria”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo.

“Ci troviamo di fronte a sfide enormi ed è necessario utilizzare al meglio le nostre risorse, gli strumenti della politica estera, della diplomazia, della sicurezza. Siamo di fronte alla missione di difendere il sistema che abbiamo creato dalle macerie della seconda guerra mondiale”.

“Bisogna evitare il rischio che questa situazione si riduca al racconto dell’Occidente, nostro campo da gioco, contro il resto del Mondo”. Per questo serve il “dialogo”. Il conflitto in Ucraina è uno spartiacque, dobbiamo rinnovare i rapporti con i nostri Paesi amici, ha ancora detto.