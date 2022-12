Vicenza, 42enne trovato morto nel suo letto

foto Facebook

L’ultima telefonata con la sua compagna, poi il silenzio più assoluto. Ieri mattina lo hanno trovato morto, nel suo letto, nella stanza d’albergo a Vicenza, dove dormiva la sera, dopo aver staccato da lavoro. Forse un malore a stroncare la vita di Fiorello De Michele, 42 anni, di Canistro che lo ha colto nel sonno. De Michele era dipendente di una grande azienda metalmeccanica e lavorava a Vicenza. Ieri mattina, non presentandosi come al solito al lavoro, i titolari dell’azienda gli hanno ripetutamente telefonato, ma non sentendolo rispondere, allarmati sono andati a cercarlo in albergo dove è stata fatta la tragica scoperta: l’operaio è stato trovato morto nel suo letto.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia ha gettato nel più totale sconforto Canistro e la Valle Roveto dove De Michele era molto conosciuto, anche per il lavoro che svolgeva prima di essere assunto dall’azienda metalmeccanica: aveva una ditta che effettuava lavori di edilizia, aveva anche un furgone attrezzato con il quale si muoveva per i suoi interventi. De Michele era padre di un ragazzo avuto da un precedente matrimonio. Con la sua nuova compagna aveva ricominciato una nuova vita.

