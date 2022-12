Trump: ‘false accuse, cercano di impedire mia corsa a Casa Bianca’

Con una mossa senza precedenti nella storia americana, una commissione parlamentare ha deferito un ex presidente al ministero della giustizia, per reati gravissimi.

Il ‘panel’ della Camera che da un anno e mezzo sta indagando sull’ assalto al Capitol del 6 gennaio 2021 ha concluso la sua ultima udienza pubblica approvando all’unanimità la relazione finale dell’inchiesta (che sarà diffusa mercoledì) e decidendo di deferire alla giustizia Donald Trump per almeno quattro reati: aver assistito o aiutato un’insurrezione, aver ostruito il Congresso nella certificazione della vittoria di Joe Biden, aver cospirato per rendere false dichiarazioni (al governo federale) e per frodare gli Stati Uniti.

Una mossa che mina la sua nuova corsa presidenziale, dipingendolo come il regista di un’ operazione premeditata con la falsa dichiarazione di vittoria, la ‘big lie’ sulle frodi di massa e l’istigazione ad una marcia sovversiva sul Capitol.

Donald Trump accusa i legislatori della Camera di aver raccolto “false accuse” contro di lui nel tentativo di impedirgli di ricandidarsi alla Casa Bianca.

“Le false accuse formulate dal comitato altamente partigiano 6 gennaio sono già state presentate, perseguite e processate sotto forma di Impeachment Hoax #2”, ha detto Trump in un post sulla sua piattaforma Truth Social.

“Ho vinto in modo convincente”. “Questa faccenda di perseguirmi è proprio come lo era l’impeachment: un tentativo di parte di mettere in disparte me e il Partito Repubblicano”, ha detto. (ANSA).