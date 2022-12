Burioni: ‘solo i miei più cari amici conoscono le mie idee politiche’

“Il candidarsi è una scelta personale che rispetto”, spiega all’Adnkronos Salute il virologo Roberto Burioni, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che però questa scelta resta fermamente intenzionato a non farla: “Ho rifiutato un’offerta di candidatura al Senato da Matteo Renzi nel 2018 – sottolinea dopo le ultime discese in campo politico di ‘camici bianchi’ in Lombardia, dal virologo Fabrizio Pregliasco con Pierfrancesco Majorino del Pd, al medico di famiglia Fiorenzo Corti nella lista civica del governatore leghista Attilio Fontana.

“Non ho alcuna intenzione di scendere in campo in politica”, innanzitutto perché “mi piace molto il mio lavoro di professore e di medico”, afferma Burioni. “Ovviamente ho le mie idee politiche, che peraltro solo i miei più cari amici conoscono”, aggiunge. “Ma mentre se si parla di virologia sono un esperto – precisa Burioni – per la politica sono un semplice cittadino e non sento l’esigenza di renderle pubbliche”. ADNKRONOS