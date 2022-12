Le prospettive della domanda dei condensatori elettrolitici in alluminio fino al 2026

La crescente domanda di dispositivi elettrici ed elettronici sempre più potenti e sofisticati, nonché di veicoli elettrici, spinge in avanti mercati paralleli, tra cui quello dei condensatori elettrolitici.

Secondo un rapporto della Douglas Insight, azienda che si occupa di ricerche di mercato, il mercato degli elettrolitici, attualmente valutato a oltre 5 miliardi di dollari, è destinato a una crescita annua di circa il 20% da qui al 2026.

Capacitori elettrolitici e crescita del mercato hi-tech

Quando si parla di condensatori elettrolitici si fa riferimento a dei piccoli accumulatori che vengono utilizzati all’interno di svariati tipi di dispositivi, macchinari e veicoli al fine di regolare e ottimizzare la distribuzione di energia e la tensione interna.

In particolare, i condensatori elettrolitici in alluminio sono componenti polarizzate, dunque dotate di un anodo e di un catodo, i quali sono realizzati con lamine di alluminio e immersi in un elettrolita di tipo liquido. Il dielettrico è costituito da ossido di alluminio.

Le dimensioni ridotte, unite a un’elevata capacità e a una buona resistenza equivalente, li rendono tra le scelte principali per regolare la tensione, il rumore e la distribuzione di energia all’interno dei circuiti a corrente continua.

È per questo motivo che la presunta crescita del mercato dell’elettronica di consumo e dell’automotive declinata in chiave elettrica dovrebbero essere in grado di trascinare con sé anche la produzione e la vendita di queste componenti.

1 L’importanza degli elettrolitici

L’elettrolitico svolge funzioni essenziali, tanto che quando si guastano provocano il malfunzionamento dei dispositivi all’interno dei quali sono impiegati.

Quando un elettrodomestico o un altro apparecchio elettrico che si ha in casa non funziona più correttamente, è possibile che il problema derivi proprio da questo componente. In tal caso, è possibile, se si ha un po’ di dimestichezza con il fai da te, provare a sostituirlo.

Per prima cosa clicca qui e individua un elettrolitico identico a quello non più funzionante; una volta ricevuto il prodotto a casa propria, non dovrai fare altro che togliere il vecchio capacitore e inserire quello nuovo, facendo attenzione a posizionare in modo corretto il polo positivo e quello negativo.

Chi non è abile con il fai da te, dopo aver acquistato un nuovo condensatore polarizzato, può chiedere aiuto a un professionista del settore, il quale provvederà a sostituirlo in pochi minuti.

L’effetto della pandemia sulla crescita del mercato dei condensatori elettrolitici

Il rapporto della Douglas Insight valuta, tra le altre cose, l’impatto che ha avuto la pandemia da Covid 19 sulla crescita del mercato degli elettrolitici, sottolineando il rallentamento da essa causato per via dei blocchi e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime.

Se da un lato la chiusura forzata di fabbriche e aziende aveva ridotto la domanda di attrezzature industriali che fanno uso di condensatori, dall’altro la crescita dello smart working aveva favorito il mercato dei condensatori per le schede madre dei computer.

Il superamento della pandemia e la lenta ripresa dell’attività produttiva sono destinati a far crescere nuovamente il mercato, favorendo al contempo lo sviluppo di nuove soluzioni atte a rispondere alle nascenti esigenze, come quelle relative all’industria delle automobili elettriche, le quali richiedono condensatori sempre più piccoli e leggeri, ma ancora più performanti.