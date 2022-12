Covid Natale, Crisanti: tampone prima del cenone

“A chi mi chiede se farei un tampone per Covid prima di incontrare per il cenone di Natale delle persone anziane e fragili rispondo: sì, lo farei, certo”, evidenzia all’Adnkronos Salute il microbiologo e senatore Pd, Andrea Crisanti. “Così come allo stesso tempo consiglio a tutte quante le persone fragili, anche vaccinate, di mettersi la mascherina quando stanno in luoghi pubblici o quando incontrano persone che non hanno mai incontrato”, aggiunge.

Sull’opportunità di fare un test pre-cenone “io penso la stessa cosa (di Burioni, ndr) – dice Crisanti – Se uno deve incontrare persone fragili, anche se vaccinato, ci vuole un po’ di senso di responsabilità. Tutto qui”.

Ciccozzi – “Fare un tampone fai da te prima del cenone di Natale, con l’affidabilità che non è delle migliori visto che può dare nel 30% dei casi un falso negativo, è quasi inutile. A questo punto se si deve passare il Natale con anziani e fragili meglio che tutti indossino la mascherina Ffp2 al chiuso. E’ più sicura”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. (adnkronos)