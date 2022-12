“Gli Usa cercarono di impedire a Kiev di uccidere il generale Gerasimov”

WASHINGTON, 17 DIC – Gli Usa cercarono di impedire all’Ucraina di uccidere il capo di stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov. Lo sostiene il New York Times secondo il quale funzionari americani avevano appreso che il generale aveva deciso di visitare le truppe russe al fronte e non condivisero l’informazione con Kiev per timore di un attacco contro di lui che avrebbe poi portato una guerra tra Usa e Russia.

Kiev venne però a conoscenza della visita e decise di lanciare un attacco, nonostante la richiesta dell’amministrazione Biden di non farlo. “Decine di soldati russi furono uccisi in quell’occasione, Gerasimov non era uno di loro”. (ANSA).