Kiev: la guerra finirà solo con la sconfitta della Russia

Tra l’Ucraina e la Russia non c’è possibilità di un accordo. A dirlo è Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino. “Non bisogna farsi distrarre dai piani irrealistici: non ci si può mettere d’accordo con la Federazione Russa. La guerra deve finire solo con la sua sconfitta”, ha scritto su Twitter citando Hemingway per le richieste “di artiglieria, veicoli corazzati, droni e missili a lungo raggio”.

Zelensky riferisce al The Economist che l’offensiva russa è “imminente”. Nuovo massiccio attacco aereo di Mosca. Le sirene tornano a suonare a Kiev e nelle regioni di Kharkiv, Vinnytsia, Chernihiv, Mykolaiv e Kirovohrad. Bombardamenti anche Kherson, dove è morto un 36enne. Kiev afferma: “Non c’è possibilità di accordo con la Russia”. Putin invece incontra i vertici militari a cui avrebbe detto: “Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine”. tgcom24.mediaset.it