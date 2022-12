Bari, prof. Avella colto da malore in casa: muore a 48 anni

BARI – E’ scomparso all’età di 48 anni per colpa di un malore il professore Paolo Avella, docente di Storia e Filosofia in servizio presso il liceo classico di Bari ‘Orazio Flacco’. A ritrovare il corpo senza vita nella sua abitazione sono stati i Vigili del Fuoco ieri mattina.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social dei suoi alunni del Liceo Flacco, di amici, colleghi e conoscenti rimasti sconvolti dalla prematura dipartita dell’uomo, amatissimo dagli studenti. “Grazie prof, grazie di tutto. Ovunque tu sia, il tuo sorriso rimarrà vivo per sempre. Mi mancherai, grazie di cuore per tutto”, scrive uno studente. “Buon viaggio, professore”, commenta in un posto un altro suo alunno.

