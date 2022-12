Avvocato di Eva Kaili: “ha solo seguito gli ordini della presidente Metsola”

(https://euractiv.it) – “Il Qatar non aveva bisogno di corrompere l’europarlamentare socialista Eva Kaili, poiché quest’ultima stava attuando un piano più ampio dell’Ue e riceveva ordini dalla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola”, ha affermato martedì l’avvocato di Kaili, Michalis Dimitrakopoulos.

L’ufficio di Metsola ha dichiarato a Euractiv che la presidente ha dato istruzioni su come rappresentare la posizione dell’istituzione e “nient’altro”.

Venerdì scorso, l’europarlamentare greca Eva Kaili, il suo compagno Francesco Giorgi e l’ex europarlamentare Pier Antonio Panzeri, presidente dell’Ong Fight Against Impunity, sono stati arrestati dalla polizia belga per sospetta corruzione. A livello politico, con una maggioranza schiacciante, l’Assemblea dell’Ue l’ha licenziata ieri dalla vicepresidenza. Giovedì i tribunali belgi decideranno se la donna dovrà rimanere in carcere fino alla sentenza del caso.

In un’intervista rilasciata al canale televisivo greco Mega, Dimitrakopoulos ha dichiarato che Kaili non ha nulla a che fare con la corruzione del Qatar.

“Ciò che l’opinione pubblica deve sapere è che il Qatar non ha avuto bisogno di corrompere la signora Kaili, perché si è recata lì come rappresentante del Parlamento europeo, i discorsi e le interviste che ha rilasciato sono avvenuti dopo l’accordo e l’ordine della Presidente Roberta Metsola”, ha detto Dimitrakopoulos.

Ha aggiunto che i documenti lo dimostrano e ha spiegato che Kaili non ha preso alcuna iniziativa né aveva un’agenda.

“La signora Metsola l’ha mandata in Qatar, quello che avrebbe detto aveva l’approvazione della signora Metsola […] La signora Metsola aveva anche mandato il funzionario dell’Ue Roberto Bendini con lei per assistere a tutti gli incontri della signora Kaili”, ha spiegato.

“Vi riporto le parole della signora Kaili, che stava portando avanti un piano iniziato nel 2019. L’Alto rappresentante Josep Borrell e Ylva Johansson [commissario per gli Affari interni] avevano deciso a livello di Commissione di cooperare con Qatar, Kuwait e Oman”, ha aggiunto l’avvocato.

Cosa dice Metsola

Euractiv ha contattato l’ufficio di Metsola per un commento.

Un portavoce ha detto che i vicepresidenti hanno aree geografiche in cui rappresentano il Parlamento come parte dei loro compiti e responsabilità.

“La distribuzione dei compiti dei vicepresidenti è stata concordata all’inizio del mandato. Nel caso di questo deputato [Kaili], si trattava del Medio Oriente”, ha detto il portavoce.

“L’istruzione chiara e permanente per tutti i vicepresidenti è quella di rappresentare la posizione del Parlamento. Nient’altro”, ha aggiunto il portavoce.